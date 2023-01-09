Начальник участка крупной компании отделался «условкой» после смерти сотрудницы

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, что регламентируется частью 2 статьи 216 УК РФ.
Выяснилось, что 26 июля 2022 года начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, а также Поздеев не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии, после чего допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ с использованием данной техники.
В результате кран, в котором находилась Эльвира Демидова, упал. Девушка выпала из кабины и погибла на месте.
«Подсудимый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал в расследовании преступления. Дело рассмотрено в особом порядке.
Суд назначил Андрею Поздееву наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Антипино сегодня утром увидели за окном мирно отдыхающую кошку, но та оказалась не домашней, а дикой! По кисточкам на ушах в ней опознали рысь.