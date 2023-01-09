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Начальник участка крупной компании отделался «условкой» после смерти сотрудницы

Сегодня, 04:20
Фото: nashgorod.ru

За смерть крановщицы в Тюмени осудили начальника участка крупной компании

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Поздеева, 1977 года рождения, работавшего начальником участка подъемных сооружений в АО «Мостострой 11». 26 июля его сотрудницы погибла в результате падения козлового крана.
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Тюмень

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, что регламентируется частью 2 статьи 216 УК РФ.

Выяснилось, что 26 июля 2022 года начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, а также Поздеев не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии, после чего допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ с использованием данной техники.

В результате кран, в котором находилась Эльвира Демидова, упал. Девушка выпала из кабины и погибла на месте.

«Подсудимый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал в расследовании преступления. Дело рассмотрено в особом порядке. 
 Суд назначил Андрею Поздееву наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. 
 
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