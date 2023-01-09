Начальник участка крупной компании отделался «условкой» после смерти сотрудницы

Выяснилось, что 26 июля 2022 года начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, а также Поздеев не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии, после чего допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ с использованием данной техники.