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Медикам удалось спасти обмороженного пенсионера

Сегодня, 07:24
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюмени спасли замерзающего на улице 84-летнего мужчину

Замерзшего 84-летнего мужчину нашли родственники — сын со снохой. Ежедневно они навещают страдающего деменцией мужчину, чтобы убедиться, что у него все в порядке.
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Тюмень
«Замёрзший, но живой. Мы его занесли в помещение и отогреваем, укутав одеялами», — сообщила женщина диспетчеру скорой помощи.

Бригада скорой помощи оказалась на месте уже через 19 минут. Пенсионера укутали в термоодеяло и провели ему внутривенное капельное вливание теплого раствора глюкозы, после чего отвезли в ОКБ № 1.

Всего, по данным департамента здравоохранения, за 9 дней праздничных каникул, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 4595 жителям Тюменской области.

«В экстренной форме поступило 2335 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 2172 пациента. За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 6107 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни», — сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что с середины декабря по сегодняшний день Владимир Пискайкин назначил фирму ООО «Стратегия» управляющей для 12 своих компаний. Бизнесмен, который в этом году значительно поднялся в топе богатых консолидирует управление активами.

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