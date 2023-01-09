Медикам удалось спасти обмороженного пенсионера

«Замёрзший, но живой. Мы его занесли в помещение и отогреваем, укутав одеялами», — сообщила женщина диспетчеру скорой помощи.
Бригада скорой помощи оказалась на месте уже через 19 минут. Пенсионера укутали в термоодеяло и провели ему внутривенное капельное вливание теплого раствора глюкозы, после чего отвезли в ОКБ № 1.
Всего, по данным департамента здравоохранения, за 9 дней праздничных каникул, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 4595 жителям Тюменской области.
«В экстренной форме поступило 2335 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 2172 пациента. За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 6107 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни», — сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с середины декабря по сегодняшний день Владимир Пискайкин назначил фирму ООО «Стратегия» управляющей для 12 своих компаний. Бизнесмен, который в этом году значительно поднялся в топе богатых консолидирует управление активами.