Главу департамента по ЖКХ в Тобольске уволили

На должность Зверев был назначен в январе 2020 года.
«29 декабря у Геннадия Николаевича Зверева был последний рабочий день. Он покинул должность в связи с выходом на пенсию», — сообщили изданию в пресс-службе администрации Тобольска.
Ранее он работал в должности замминистра ЖКХ Свердловской области и замначальника управления коммунального хозяйства в Мегионе (ХМАО).
В начале января «Наш город» сообщал, что в Тюменском государственном университете ищут кандидатов на пост руководителя военным учебным центром.