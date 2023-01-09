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Главу департамента по ЖКХ в Тобольске уволили

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI

В Тобольске уволен глава департамента по ЖКХ

Геннадий Зверев был уволен из мэрии Тобольска с поста директора департамента городского хозяйства. По данным URA.RU, чиновник вышел на пенсию, отставка прошла 29 декабря.

На должность Зверев был назначен в январе 2020 года.

«29 декабря у Геннадия Николаевича Зверева был последний рабочий день. Он покинул должность в связи с выходом на пенсию», — сообщили изданию в пресс-службе администрации Тобольска.

Ранее он работал в должности замминистра ЖКХ Свердловской области и замначальника управления коммунального хозяйства в Мегионе (ХМАО).

В начале января «Наш город» сообщал, что в Тюменском государственном университете ищут кандидатов на пост руководителя военным учебным центром.

В тюменском вузе ищут руководителя для проекта Шойгу
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#Общество#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Чиновники#Кадры#Деньги#Экономика#Жалобы#Александр Мязин
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