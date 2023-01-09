nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Единороссы начали обсуждать планы избирательных кампаний в Тюменской области

Сегодня, 11:29
Фото: тг канал Иван Квитка

Депутаты «ЕР» начали обсуждать планы избирательных кампаний в Тюменской области

Иван Квитка в своём телеграм-канале сообщил о рабочей встрече с секретарём Тюменского регионального отделения «Единой России» Андреем Викторовичем Артюховым.

Они обсудили вопросы оказания помощи тюменским семьям мобилизованных, работу Общественной приемной партии, строительство социально значимых объектов в рамках реализации одной из программ.   

«Одна из тем встречи – подготовка к избирательным кампаниям. В этом году 10 сентября в Тюменской области состоятся выборы Губернатора, также жители Тюмени определят состав городской Думы VIII созыва», - сообщил депутат Госдумы Иван Квитка.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Дымковском сельском поселении депутат партии «Единая Россия» Сергей Киселёв вчера попал за решетку на 2 суток за езду без прав на тракторе.

Депутат-единорос арестован за езду на тракторе без прав
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новый год 2023#Политика#Люди политики#Внешняя политика#Выборы#Выборы губернатора
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
Вчера, 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58