Единороссы начали обсуждать планы избирательных кампаний в Тюменской области

Они обсудили вопросы оказания помощи тюменским семьям мобилизованных, работу Общественной приемной партии, строительство социально значимых объектов в рамках реализации одной из программ.
«Одна из тем встречи – подготовка к избирательным кампаниям. В этом году 10 сентября в Тюменской области состоятся выборы Губернатора, также жители Тюмени определят состав городской Думы VIII созыва», - сообщил депутат Госдумы Иван Квитка.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Дымковском сельском поселении депутат партии «Единая Россия» Сергей Киселёв вчера попал за решетку на 2 суток за езду без прав на тракторе.