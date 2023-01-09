Двум тюменским водителям понадобилась помощь сотрудников МЧС

В спасатели ехали уже на другой экстренный вызов — в Тобольском районе на 161-м километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» они оказали аналогичную помощь водителю и пассажиру легкового автомобиля.
«Всего за первую неделю нового года сотрудники ведомства оказали помощь водителям трех транспортных средств, обогрето семь человек. Единый номер вызова служб экстренного реагирования — 112», — напоминают в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с утра наряды ДПС обеспечивают безопасность движения на федеральных автодорогах в морозную погоду. Отмечается, что температура на трассах региона от — 31 до — 35. Сотрудники ведомства готовы в любой момент оказать помощь водителям, у которых сломался автомобиль или возникла другая затруднительная ситуация на дороге.