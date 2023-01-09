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Двум тюменским водителям понадобилась помощь сотрудников МЧС

Сегодня, 08:33
Фото: МЧС по Тюменской области

В Тюменской области сотрудники МЧС дважды спасали автомобилистов

Утром в воскресенье в Нижнетавдинском районе на первом километре автодороги «Нижняя Тавда-Междуреченск» сотрудники 138-й пожарно-спасательной части обогрели в своем спецтранспорте водителя автомобиля «Тойота Лендкрузер». Вместе они дождались прибытия эвакуатора, который увез сломанное авто.
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Тюмень

В спасатели ехали уже на другой экстренный вызов —  в Тобольском районе на 161-м километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» они оказали аналогичную помощь водителю и пассажиру легкового автомобиля.

«Всего за первую неделю нового года сотрудники ведомства оказали помощь водителям трех транспортных средств, обогрето семь человек. Единый номер вызова служб экстренного реагирования — 112», — напоминают в МЧС по Тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что с утра наряды ДПС обеспечивают безопасность движения на федеральных автодорогах в морозную погоду. Отмечается, что температура на трассах региона от — 31 до — 35. Сотрудники ведомства готовы в любой момент оказать помощь водителям, у которых сломался автомобиль или возникла другая затруднительная ситуация на дороге.

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