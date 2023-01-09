Двум тюменским водителям понадобилась помощь сотрудников МЧС

Ранее «Наш город» сообщал о том, что с утра наряды ДПС обеспечивают безопасность движения на федеральных автодорогах в морозную погоду. Отмечается, что температура на трассах региона от — 31 до — 35. Сотрудники ведомства готовы в любой момент оказать помощь водителям, у которых сломался автомобиль или возникла другая затруднительная ситуация на дороге.