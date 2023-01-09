Депутат-единорос арестован за езду на тракторе без прав

Сегодня утром суд в Ишимском районе Тюменской области арестовал депутата ЕР Сергея Киселева на 2 суток. Член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Дымковского сельского поселения был задержан полицейскими за езду без прав накануне.
«Сергей Киселев ехал по делам на тракторе. Решение об аресте принял судья Дмитрий Кучерин, он же ранее лишил депутата водительского удостоверения на полтора года за езду в состоянии опьянения», — сообщили в «Нашему городу» в суде.
В картотеке судебного участка есть дело, фигурантом которого стал Киселев 7 октября 2022 года, когда его осудили за пьяную езду. Тогда алкотестер показал — на один литр выдыхаемого воздуха содержится 0,61 миллиграмма абсолютного этилового спирта.
«23 сентября 2022 года, в 02 часа 50 минут, Киселев С. Н. на 2-м км автодороги „Тюмень — Омск — подъезд к Разъезду № 37“ управлял автомобилем марки „Лада 212140“ находясь в состоянии опьянения. Киселев С. Н. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся», — зарезюмировал Мировой судья Д. Ю. Кучерин.
По решению суда Сергею Киселеву назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на один год шесть месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля жителя. Угонщик сел в салон машины марки «ВАЗ-2112», которая не была закрыта, и поехал. Владелец автомобиля вышел на улицу и, заметив отъезжающий свой транспорт, предпринял попытки догнать неизвестного. Его старания не увенчались успехом