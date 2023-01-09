nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Депутат-единорос арестован за езду на тракторе без прав

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI

В Тюменской области депутата «Единой России» арестовали за езду на тракторе без прав

В Дымковском сельском поселении депутат партии «Единая Россия» Сергей Киселёв вчера попал за решетку на 2 суток.

Сегодня утром суд в Ишимском районе Тюменской области арестовал депутата ЕР Сергея Киселева на 2 суток. Член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Дымковского сельского поселения был задержан полицейскими за езду без прав накануне.

«Сергей Киселев ехал по делам на тракторе. Решение об аресте принял судья Дмитрий Кучерин, он же ранее лишил депутата водительского удостоверения на полтора года за езду в состоянии опьянения», — сообщили в «Нашему городу» в суде.
Фото: Сергей Киселев в ОК

В картотеке судебного участка есть дело, фигурантом которого стал Киселев 7 октября 2022 года, когда его осудили за пьяную езду. Тогда алкотестер показал — на один литр выдыхаемого воздуха содержится 0,61 миллиграмма абсолютного этилового спирта.

«23 сентября 2022 года, в 02 часа 50 минут, Киселев С. Н. на 2-м км автодороги „Тюмень — Омск — подъезд к Разъезду № 37“ управлял автомобилем марки „Лада 212140“ находясь в состоянии опьянения. Киселев С. Н. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся», — зарезюмировал Мировой судья Д. Ю. Кучерин.

По решению суда Сергею Киселеву назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на один год шесть месяцев.

Снесла автобусную остановку. Нетрезвая дама за рулем внедорожника попала в ДТП
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля жителя. Угонщик сел в салон машины марки «ВАЗ-2112», которая не была закрыта, и поехал. Владелец автомобиля вышел на улицу и, заметив отъезжающий свой транспорт, предпринял попытки догнать неизвестного. Его старания не увенчались успехом

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Депутат#Единая Россия#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Трактор#Алиса Вернер
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
Вчера, 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58