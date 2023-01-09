Депутат-единорос арестован за езду на тракторе без прав

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля жителя. Угонщик сел в салон машины марки «ВАЗ-2112», которая не была закрыта, и поехал. Владелец автомобиля вышел на улицу и, заметив отъезжающий свой транспорт, предпринял попытки догнать неизвестного. Его старания не увенчались успехом