Большинство тюменцев хотят сменить специальность в 2023 году

Только 25% жителей Тюменской области довольны своей профессией и не хотят ничего менять. Из них 14% точно не будут менять профессию, 11% — скорее нет, чем да. Чаще всего работа устраивает специалистов по управлению персоналом — 26%, маркетологов — 23% и специалистов по закупкам — 22%.