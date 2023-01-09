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Большинство тюменцев хотят сменить специальность в 2023 году

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI

Больше половины соискателей из Тюменской матрешки хотят освоить новую профессию

53% соискателей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО заявили о намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году: 33% точно это сделают, 20% — скорее да, чем нет. Исследование проводили эксперты hh.ru.
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Тюмень

По данным опроса, представители сфер госслужбы, безопасности и транспорта в большинстве готовы к получению новой специальности — 36% и по 33% соответственно.

Только 25% жителей Тюменской области довольны своей профессией и не хотят ничего менять. Из них 14% точно не будут менять профессию, 11% — скорее нет, чем да. Чаще всего работа устраивает специалистов по управлению персоналом — 26%, маркетологов — 23% и специалистов по закупкам — 22%.

Сменить непосредственно место трудоустройства в 2023 году собираются 77% соискателей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Чаще всего это работники сферы безопасности — 79%, добычи сырья — 75% и транспорта — 72%.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Поздеева, 1977 года рождения, работавшего начальником участка подъемных сооружений в АО «Мостострой 11».

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Работа#Деньги#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Специальность
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