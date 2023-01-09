Арбитражи декабря: банкротство из-за долга в 142 млн, суд с лесным департаментом

У Арсена Григоряна 15 организаций, как у руководителя и учредителя, некоторые из которых сейчас тоже проходят процедуру банкротства. Например, ООО «Комплексстрой» уже на стадии ликвидации, а «МеталлСтройТорга» банкротят. Примечательно, что компании под руководством Григоряна имеют косвенные связи с менеджментом холдинга ARSIB.