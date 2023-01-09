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Арбитражи декабря: банкротство из-за долга в 142 млн, суд с лесным департаментом

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI

Какие дела рассматривал арбитражный суд в декабре 2022 года

Последний месяц 2022 года прошел удачно далеко не для всех тюменских фирм. Компанию, связанную с ARSIB, пытаются обанкротить, департамент лесного комплекса заплатит почти 2,9 млн рублей, а тюменская стройкомпания может стать банкротом из-за долга в 142 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Налоговая банкротит фирму, связанную с ARSIB

В декабре 2022 года в арбитражный суд Тюменской области был подан иск о банкротстве компании ООО «Вершина», принадлежащей Арсену Григоряну. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Известно, что сумма исковых требований — порядка 130 млн рублей. Заявление о банкротстве в системе суда зарегистрировали 26 декабря. В апреле 2021 года «Вершину» уже пытались признать банкротом, но в ноябре того же года производство по делу прекратили.

У Арсена Григоряна 15 организаций, как у руководителя и учредителя, некоторые из которых сейчас тоже проходят процедуру банкротства. Например, ООО «Комплексстрой» уже на стадии ликвидации, а «МеталлСтройТорга» банкротят. Примечательно, что компании под руководством Григоряна имеют косвенные связи с менеджментом холдинга ARSIB.

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Нефтяная компания судится из-за лесного участка

Организация «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» подала иск к департаменту лесного комплекса Тюменской области из-за переплаты за аренду лесного участка. Сумма иска составила почти 2,9 млн рублей.

Как заявил истец, он заплатил за аренду участка в Уватском лесничестве 6,6 млн рублей, хотя должен был заплатить 3,7 млн рублей из-за поправочного коэффициента 0,1, установленного постановлением правительства РФ. Департамент этот коэффициент не применил, в следствие чего образовалась переплата.

Суд решил, что необходимо взыскать с ответчика неосновательно полученные деньги. Департамент лесного комплекса Тюменской области должен вернуть «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» чуть менее 2,9 млн рублей, а также заплатить госпошлину в размере 37 тысяч рублей.

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Долг почти в 11 млн рублей

В этом деле судились ООО «СК-Вертикаль» в роли истца и ООО «СК-Антикор» в роли ответчика. Первая компания хотела взыскать со второй 10,7 млн рублей долга. Истец пояснил, что ответчик не выполнил в полном объеме обязательства по оплате по двум договорам субподряда и договору поставки.

В документах, заключенных между сторонами, указано, что субподрядчик («СК-Вертикаль») должен выполнить строительно-монтажные работы на кустовых площадках Русского месторождения и коридорах  коммуникаций к ним, те же работы на Харампурском газовом месторождении. Также они заключили договор на поставку расходных материалов.

Заказчик вовремя не оплатил работу, поэтому образовалась задолженность. Суд исковые требования удовлетворил, взыскал с ООО «СК-Антикор» 10,7 млн рублей основного долга, почти 77 тысяч рублей госпошлины и 50 тысяч рублей на оплату услуг представителя.

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Тюменская строительная компания может стать банкротом за долги перед налоговой

В декабре в арбитражный суд Тюменской области был подан иск в отношении стройфирмы ООО «Тюменьмонтажстрой».

Представитель МИФНС России заявил, что организация задолжала 142 млн рублей — из них более 85 млн рублей — налоги, 50 млн рублей — пени, 6,7 млн рублей — штраф. Одновременно с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом уполномоченный орган ходатайствовал об утверждении конкурсного управляющего.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2021 году выручка компании составила 122 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, юридический адрес фирмы недостоверный, операции по счетам приостановлены.

Налоговая банкротит тюменскую строительную компанию
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Тюменская нефтегазовая фирма оказалась недобросовестным подрядчиком

В арбитражный суд направили иск на «СибурТюменьГаз» — организация не исполнила своих обязательств по контракту. Если крупная нефтегазовая компания проиграет суд, то должна будет выплатить более 12,8 млн рублей.

Еще один иск к «СибурТюменьГаз» подала прокуратура ЯНАО с просьбой признать отсутствующим право собственности на защитное сооружение на Вынгапуровском месторождении.

А в конце декабря рассмотрели иск к ПАО «СИБУР Холдинг», учредителю тобольского «ЗапСибНефтехима». Московская компания «ВЕСТИНТЕРТРАНС» требовала порядка 2 млн рублей долга по договору еще 2019 года.    

#Анна Доронина#Арбитражный суд#Тюмень#Тюменская область#Долги#Просроченная задолженность#Контракты#Строительные работы#Компании#Нефтяные компании
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