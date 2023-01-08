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Жильцов дома, пострадавшего от взрыва в автосервисе, отправляют в гостиницу

Сегодня, 07:45
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени взрыв уничтожил здание автосервиса

Жителей дома, пострадавшего сегодня ночью из-за взрыва газового баллона в автосервисе, временно поселят в гостинице. В их жилье в результате ЧП не осталось ни одного целого окна — на всех из них выбиты стекла. Также взрывной полной повреждены стены — по ним пошли трещины.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

Утепление окон с помощью фанеры и картона в -28 дает лишь небольшой положительный результат — температура воздуха в жилье намного ниже показателей нормы. Между тем, к ночи в областной столице ожидается похолодание до -30 -31.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на улице Буровиков, 33, в здании СТО прогремел мощный взрыв. Взорвалось газовое оборудование, установленное в одной из машин. В результате происшествия никто не пострадал, но соседние дома и припаркованные рядом автомобили получили значительные повреждения. Здание автосервиса оказалось полностью разрушено.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#МЧС#Администрация#Помощь
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