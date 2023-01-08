Жильцов дома, пострадавшего от взрыва в автосервисе, отправляют в гостиницу

В Тюмени взрыв уничтожил здание автосервиса

Жителей дома, пострадавшего сегодня ночью из-за взрыва газового баллона в автосервисе, временно поселят в гостинице. В их жилье в результате ЧП не осталось ни одного целого окна — на всех из них выбиты стекла. Также взрывной полной повреждены стены — по ним пошли трещины.

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