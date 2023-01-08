Жильцов дома, пострадавшего от взрыва в автосервисе, отправляют в гостиницу

Утепление окон с помощью фанеры и картона в -28 дает лишь небольшой положительный результат — температура воздуха в жилье намного ниже показателей нормы. Между тем, к ночи в областной столице ожидается похолодание до -30 -31.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на улице Буровиков, 33, в здании СТО прогремел мощный взрыв. Взорвалось газовое оборудование, установленное в одной из машин. В результате происшествия никто не пострадал, но соседние дома и припаркованные рядом автомобили получили значительные повреждения. Здание автосервиса оказалось полностью разрушено.