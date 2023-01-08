За травмы на работе тюменцам выплатили более 20 миллионов рублей

По информации Фонда социального страхования, в 2022 году было зарегистрировано 19 летальных исходов из-за травм, полученных на производстве, — пишет Мегатюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года самыми громкими трагедиями на производстве в Тюменской области стали гибель Эльвиры Демидовой, крановщицы компании «Мостоотряд-36». Трагедия произошла 26 июля.
Второе громкое ЧП произошло на «Тюменском хлебокомбинате» — в тестомесильную машину упала работница предприятия. От полученных травм она скончалась на месте. Третий случай произошел 11 марта — с 16-го этажа во время строительных работ сорвался рабочий.