За травмы на работе тюменцам выплатили более 20 миллионов рублей

Тюменцам, пострадавшим на производстве в 2022 году, выплатили 20 млн рублей

Порядка 20,7 миллионов рублей выплатили за девять месяцев прошлого года жителям Тюменской области, получившим травмы на работе. В среднем сумма единовременной страховой выплаты составила 376 тысяч рублей, что на 75 тысяч больше, чем в 2021 году.

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