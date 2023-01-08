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За травмы на работе тюменцам выплатили более 20 миллионов рублей

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI

Тюменцам, пострадавшим на производстве в 2022 году, выплатили 20 млн рублей

Порядка 20,7 миллионов рублей выплатили за девять месяцев прошлого года жителям Тюменской области, получившим травмы на работе. В среднем сумма единовременной страховой выплаты составила 376 тысяч рублей, что на 75 тысяч больше, чем в 2021 году.
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Тюмень

По информации Фонда социального страхования, в 2022 году было зарегистрировано 19 летальных исходов из-за травм, полученных на производстве, — пишет Мегатюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года самыми громкими трагедиями на производстве в Тюменской области стали гибель Эльвиры Демидовой, крановщицы компании «Мостоотряд-36». Трагедия произошла 26 июля.

Второе громкое ЧП произошло на «Тюменском хлебокомбинате» — в тестомесильную машину упала работница предприятия. От полученных травм она скончалась на месте. Третий случай произошел 11 марта — с 16-го этажа во время строительных работ сорвался рабочий.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Страховое возмещение#Выплаты#Единовременные выплаты#Фонд социального страхования#Производственные травмы#Тюменская область
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