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Взрыв на улице Буровиков разбудил горожан. Что произошло?

Сегодня, 01:24
Фото: Читатель nashgorod.ru

В Тюмени в автосервисе произошёл взрыв

МЧС ликвидировали возгорание и разбирают завалы на месте ЧП. Повреждено здание и несколько автомобилей. О пострадавших пока ничего неизвестно.
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Тюмень
Видео: Читатель nashgorod.ru
«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв.м, проведены работы по разбору и проливке конструкций. Причиной проишествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из распологавшемся в помещении автосервиса автомобиле», — сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Жители микрорайона были разбужены взрывом около 3 часов ночи. Одноэтажное здание автосервиса получило сильные повреждения. Взрывной волной выбило стекла домов в частном секторе.

Подобное происшествие со взрывом ГБО случилось 31 декабря в Ишиме. В гараже взорвались и сгорели две пассажирские «Газели». Пострадал сторож, он до сих пор находится в больнице с ожогами.

#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Видео
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