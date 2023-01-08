Взрыв на улице Буровиков разбудил горожан. Что произошло?

«Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание на площади 2 кв.м, проведены работы по разбору и проливке конструкций. Причиной проишествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из распологавшемся в помещении автосервиса автомобиле», — сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Жители микрорайона были разбужены взрывом около 3 часов ночи. Одноэтажное здание автосервиса получило сильные повреждения. Взрывной волной выбило стекла домов в частном секторе.
Подобное происшествие со взрывом ГБО случилось 31 декабря в Ишиме. В гараже взорвались и сгорели две пассажирские «Газели». Пострадал сторож, он до сих пор находится в больнице с ожогами.