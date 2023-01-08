Второе ЧП за сутки: в Тюмени загорелся ангар по производству металлоконструкций

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около полудня. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные ведут работы по проливке конструкций. На месте происшествия находятся десять единиц техники и двадцать четыре человека личного состава МЧС.
В результате ЧП никто не пострадал. Размеры ущерба и причина возникновения огня выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что мощный взрыв прогремел сегодня ночью в здании СТО на Буровиков, 33. В результате ЧП строение разрушилось полностью. Повреждения получили расположенные рядом дома — в некоторых из них взрывной волной выбило стекла. Жильцы пострадавшего дома временно переселены в гостиницу.