Второе ЧП за сутки: в Тюмени загорелся ангар по производству металлоконструкций

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около полудня. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные ведут работы по проливке конструкций. На месте происшествия находятся десять единиц техники и двадцать четыре человека личного состава МЧС.