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Второе ЧП за сутки: в Тюмени загорелся ангар по производству металлоконструкций

Сегодня, 10:50
Фото: МЧС

В Тюмени перекрыли улицу из-за пожара в ангаре

Еще одно ЧП произошло сегодня днем в Тюмени. На этот раз на улице Чекистов, 29/1. Здесь в одном из ангаров по производству металлоконструкций произошел пожар.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около полудня. На данный момент открытое горение ликвидировано, пожарные ведут работы по проливке конструкций. На месте происшествия находятся десять единиц техники и двадцать четыре человека личного состава МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал. Размеры ущерба и причина возникновения огня выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что мощный взрыв прогремел сегодня ночью в здании СТО на Буровиков, 33. В результате ЧП строение разрушилось полностью. Повреждения получили расположенные рядом дома — в некоторых из них взрывной волной выбило стекла. Жильцы пострадавшего дома временно переселены в гостиницу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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