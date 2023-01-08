В Тюмени взлетят цены на такси

В первый рабочий день после праздников, 9 января, тарифы на услуги такси в областной столице также будут повышены. Это поспособствуют не только 30-градусные морозы, вследствие которых многие автовладельцы не смогут завести своих «железный коней», но и километровые пробки.
Тюменцы отмечают, что в морозы, праздничные дни и в пиковое время стоимость тарифов всегда увеличивается. По словам горожан, цена поездки формируется из минимальной стоимости и текущей наценки, уровня спроса и предложения.
«Планируйте утро заранее. И ставьте таймер запуска двигателя автомобиля или же занесите на ночь аккумулятор домой», — посоветовали водители.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 8 по 12 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидается понижение температуры воздуха до -32 и усиление ветра до 7-12 метров в секунду.