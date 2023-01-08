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В Тюмени взлетят цены на такси

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI

Большие пробки и высокие цены на такси ожидают в Тюмени утром 9 января

Тюменские таксисты подняли цены на поездки из-за резкого похолодания. По словам горожан, за проезд расстояния протяженностью менее километра придется заплатить минимум 285 рублей.
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Тюмень

В первый рабочий день после праздников, 9 января, тарифы на услуги такси в областной столице также будут повышены. Это поспособствуют не только 30-градусные морозы, вследствие которых многие автовладельцы не смогут завести своих «железный коней», но и километровые пробки.

Тюменцы отмечают, что в морозы, праздничные дни и в пиковое время стоимость тарифов всегда увеличивается. По словам горожан, цена поездки формируется из минимальной стоимости и текущей наценки, уровня спроса и предложения.

«Планируйте утро заранее. И ставьте таймер запуска двигателя автомобиля или же занесите на ночь аккумулятор домой», — посоветовали водители.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 8 по 12 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидается понижение температуры воздуха до -32 и усиление ветра до 7-12 метров в секунду.

На Тюмень надвигаются аномальные холода. Объявлено штормовое предупреждение
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