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В Тюмени семья отравилась угарным газом. Один человек погиб

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI

В Тюмени погиб от отравления угарным газом отец двоих детей

Трагедия произошла рано утром 7 января, в 4:50, в тюменском СНТ «Русское поле». Здесь угарным газом отравилась целая семья, в том числе двое маленьких детей. Отец семейства погиб.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, врачи боролись за жизнь мужчины – проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, спасти его не удалось.

Детей и супругу погибшего  после оказания необходимой медицинской помощи доставили в Областную клиническую больницу № 2. В настоящее время они переведены в профильное отделение ОКБ № 2. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Причины произошедшей трагедии выясняются. Ожидаются официальные комментарии от МЧС и Следственного комитета.

Ранее «Наш Город» писал, что во вторник утром в Тюмени на улице Пригородная произошел пожар в частном жилом доме. Погибла 38-летняя женщина. По предварительное версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Стала известна причина пожара в доме, где погибла 38-летняя тюменка
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Скорая помощь#Отравление угарным газом#Врачи#Тюменская область
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