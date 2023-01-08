В Тюмени семья отравилась угарным газом. Один человек погиб

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, врачи боролись за жизнь мужчины – проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, спасти его не удалось.
Детей и супругу погибшего после оказания необходимой медицинской помощи доставили в Областную клиническую больницу № 2. В настоящее время они переведены в профильное отделение ОКБ № 2. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Причины произошедшей трагедии выясняются. Ожидаются официальные комментарии от МЧС и Следственного комитета.
Ранее «Наш Город» писал, что во вторник утром в Тюмени на улице Пригородная произошел пожар в частном жилом доме. Погибла 38-летняя женщина. По предварительное версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.