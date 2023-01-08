В Тюмени растет спрос на сотрудников со знанием китайского и восточного языков

По мнению руководителя департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева, причиной данной тенденции стало переориентация бизнеса на восточное направление. Импортозамещение оказало существенное влияние на рынок труда.
По прогнозам регионального представителя «Авито Работа» на Урале Елизаветы Чуриной, в связи с расширением экономического сотрудничества с восточными странами, в ближайшем будущем можно ожидать рост спроса на медицинских, социальных работников, сотрудников логистической сферы и других специалистов, обладающих знанием языка, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 2022 год зарплаты выросли на 10 тысяч рублей. Сегодня в среднем жители региона ежемесячно зарабатывают порядка 47 тысяч рублей.