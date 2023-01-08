В Тюмени растет спрос на сотрудников со знанием китайского и восточного языков

По прогнозам регионального представителя «Авито Работа» на Урале Елизаветы Чуриной, в связи с расширением экономического сотрудничества с восточными странами, в ближайшем будущем можно ожидать рост спроса на медицинских, социальных работников, сотрудников логистической сферы и других специалистов, обладающих знанием языка, пишет РБК Тюмень.