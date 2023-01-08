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В Тюмени полиция перекрыла улицу Чекистов. Что там произошло

Сегодня, 10:32
Фото: ЧС Тюмень

Из-за пожара в ангаре в Тюмени перекрыли улицы Чекистов и Тополиную

В Тюмени полиция перекрыла часть улицы Чекистов и улицы Тополиной со стороны гипермаркета «Лента». По словам очевидцев, территорию огородили сигнальной лентой.
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Тюмень

По словам источника «Нашего Города», в одном из ангаров произошло возгорание. Информации о площади пожара и о том, есть ли пострадавшие в результате ЧП нет. Также неизвестно, что стало причиной возникновения огня. Официальные комментарии МЧС ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в здании автосервиса на улице Буровиков произошел взрыв газового баллона и возгорание на площади 2 квадратных метра. В результате ЧП здание СТО оказалось полностью разрушено. Частично пострадали соседние дома. В настоящее время прокуратурой Тюменской области организована проверка по факту ЧП.

Жильцов дома, пострадавшего от взрыва в автосервисе, отправляют в гостиницу
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#МЧС#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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