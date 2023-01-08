В Тюмени полиция перекрыла улицу Чекистов. Что там произошло

По словам источника «Нашего Города», в одном из ангаров произошло возгорание. Информации о площади пожара и о том, есть ли пострадавшие в результате ЧП нет. Также неизвестно, что стало причиной возникновения огня. Официальные комментарии МЧС ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в здании автосервиса на улице Буровиков произошел взрыв газового баллона и возгорание на площади 2 квадратных метра. В результате ЧП здание СТО оказалось полностью разрушено. Частично пострадали соседние дома. В настоящее время прокуратурой Тюменской области организована проверка по факту ЧП.