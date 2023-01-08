В Тюмени на следующей неделе термометры опустятся до -32

В Тюмени 8 января ожидаются метель и резкое похолодание

В Тюмени сегодня столбики термометров не поднимутся выше -27 -28 в течение дня. К вечеру температура воздуха опустится до -29 -31. Ожидаются осадки в виде снега и ветер, скорость которого составит 5 метров в секунду.

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