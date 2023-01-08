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В Тюмени на следующей неделе термометры опустятся до -32

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI

В Тюмени 8 января ожидаются метель и резкое похолодание

В Тюмени сегодня столбики термометров не поднимутся выше -27 -28 в течение дня. К вечеру температура воздуха опустится до -29 -31. Ожидаются осадки в виде снега и ветер, скорость которого составит 5 метров в секунду.
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Тюмень

В первый день рабочей недели, 9 января, утром термометры покажут -30 -32. В течение дня теплее не станет — термометры не поднимутся выше -30 -31.

Во вторник, 10 января, утром встретит тюменцев 28-градусным морозом. К вечеру потеплеет до -19 -22. Ожидаются осадки в виде снега, вечер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду.

11 и 12 января в Тюмени днем температура воздуха составит -13 -14 днем и -16 -17 в темное время суток.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условия и плохой видимости на дорогах, в Курганской области были введены ограничения для движения автобусов из Тюмени.

Движение автобусов из Тюменской области в Курганскую частично возобновили
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Похолодание
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