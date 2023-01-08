В Тюмени на следующей неделе термометры опустятся до -32

В первый день рабочей недели, 9 января, утром термометры покажут -30 -32. В течение дня теплее не станет — термометры не поднимутся выше -30 -31.
Во вторник, 10 января, утром встретит тюменцев 28-градусным морозом. К вечеру потеплеет до -19 -22. Ожидаются осадки в виде снега, вечер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду.
11 и 12 января в Тюмени днем температура воздуха составит -13 -14 днем и -16 -17 в темное время суток.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условия и плохой видимости на дорогах, в Курганской области были введены ограничения для движения автобусов из Тюмени.