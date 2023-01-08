В Тюмени ищут хозяина взорвавшегося автосервиса

По счастливой случайности, во время происшествия никто не пострадал. Однако здание автосервиса практически полностью разрушено. Повреждены и дома местных жителей – частично выбиты стекла. В настоящее время жители пострадавших строений занимаются утеплением окон – в настоящее время термометры показывают -28.
Ранее «Наш Город» писал, что взрыв а автомобильном сервисе произошел сегодня в три часа ночи. На место ЧП были направлены 16 человек и четыре единицы основной техники. В настоящее время администрация города организовала оперативный штаб по вопросам помощи пострадавшему населению.