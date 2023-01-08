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В Тюмени ищут хозяина взорвавшегося автосервиса

Сегодня, 05:19
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени произошел взрыв в здании СТО на улице Буровиков

В Тюмени оперативные службы продолжают работу на месте взрыва. В настоящее время идут поиски хозяина автосервиса, где сегодня ночью произошло ЧП. Здесь взорвалось газовое оборудование, установленное в одной из машин.
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Тюмень

По счастливой случайности, во время происшествия никто не пострадал. Однако здание автосервиса практически полностью разрушено. Повреждены и дома местных жителей – частично выбиты стекла. В настоящее время жители пострадавших строений занимаются утеплением окон – в настоящее время термометры показывают -28.

Ранее «Наш Город» писал, что взрыв а автомобильном сервисе произошел сегодня в три часа ночи. На место ЧП были направлены 16 человек и четыре единицы основной техники. В настоящее время администрация города организовала оперативный штаб по вопросам помощи пострадавшему населению.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#МЧС#Видео
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