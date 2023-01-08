В Тюмени ищут хозяина взорвавшегося автосервиса

Ранее «Наш Город» писал, что взрыв а автомобильном сервисе произошел сегодня в три часа ночи. На место ЧП были направлены 16 человек и четыре единицы основной техники. В настоящее время администрация города организовала оперативный штаб по вопросам помощи пострадавшему населению.