В Тобольске в фундаменте пятиэтажного дома обнаружили огромную дыру

По данным из открытых источников, дом не внесен в реестр аварийных. Капитальный ремонт здесь был проведен в 2019–2020 годах. В здании ремонтировали лестничные площадки, системы тепло- и электроснабжения. На 2023 год запланированы работы по ремонту подвальных помещений, крыши, фасада, систем водоснабжения.