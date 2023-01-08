В Тобольске в фундаменте пятиэтажного дома обнаружили огромную дыру

В пятиэтажном доме, построенном в 1993 году, на первом этаже расположен частный детский сад. Всего в доме 10 подъездов и 130 квартир. Жилая площадь составляет около 7,5 тысяч квадратных метров.
По данным из открытых источников, дом не внесен в реестр аварийных. Капитальный ремонт здесь был проведен в 2019–2020 годах. В здании ремонтировали лестничные площадки, системы тепло- и электроснабжения. На 2023 год запланированы работы по ремонту подвальных помещений, крыши, фасада, систем водоснабжения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года из аварийного и ветхого жилья в новые квартиры переехали порядка 8 тысяч человек. План по переселению граждан был перевыполнен на 14%.