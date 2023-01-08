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В Тобольске в фундаменте пятиэтажного дома обнаружили огромную дыру

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI

В Тюменской области в фундаменте одного из домов обнаружили огромную дыру

В Тобольске в одном из домов, расположенных микрорайоне № 3, между фундаментом здания и землей образовалась большая дыра. Местные жители боятся, что в один прекрасный день кто-нибудь может провалиться в данный проем.

В пятиэтажном доме, построенном в 1993 году, на первом этаже расположен частный детский сад. Всего в доме 10 подъездов и 130 квартир. Жилая площадь составляет около 7,5 тысяч квадратных метров.

По данным из открытых источников, дом не внесен в реестр аварийных. Капитальный ремонт здесь был проведен в 2019–2020 годах. В здании ремонтировали лестничные площадки, системы тепло- и электроснабжения. На 2023 год запланированы работы по ремонту подвальных помещений, крыши, фасада, систем водоснабжения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года из аварийного и ветхого жилья в новые квартиры переехали порядка 8 тысяч человек. План по переселению граждан был перевыполнен на 14%.

В Тюменской области более 8 тысяч человек переехали из аварийного жилья
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#Валентина Бурнашева#Тобольск#Общество#Происшествия#Аварийные дома#Капитальный ремонт#Жалобы#Тюменская область
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