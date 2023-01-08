Тюменцы сдали за год свыше 30 тысяч литров крови

По данным областной станции переливания крови, в регионе средний возраст донора составляет 37 лет. Более половины тюменских доноров, 59%, мужчины, пишет Тюменская область сегодня.
Специалисты отмечают, что за один раз донор может сдать не более 700 миллилитров плазмы или 500 миллилитров крови. Это количество считают безопасным для здоровья человека. При этом, промежуток между кроводачами не может быть менее двух месяцев.
В Тюменской области Почетными донорами являются более шести тысяч человек. Более двухсот из них награждены данным знаком в 2022 году. Знаком «Почетный донор» награждают граждан, сдавших кровь более 40 раз или плазму более 60 раз.