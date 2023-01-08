Тюменцы сдали за год свыше 30 тысяч литров крови

Тюменцы сдали более 30 тысяч литров крови в 2022 году

Более 30 тысяч литров крови сдали в 2022 году жители Тюменской области. В том числе 400 литров клеток крови и 16 тысяч литров плазмы. Донорами в регионе по итогам минувшего стали девятнадцать тысяч человек. При этом четыре тысячи из них кровь сдавали первый раз.

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