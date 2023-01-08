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Тюменцы сдали за год свыше 30 тысяч литров крови

Сегодня, 11:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцы сдали более 30 тысяч литров крови в 2022 году

Более 30 тысяч литров крови сдали в 2022 году жители Тюменской области. В том числе 400 литров клеток крови и 16 тысяч литров плазмы. Донорами в регионе по итогам минувшего стали девятнадцать тысяч человек. При этом четыре тысячи из них кровь сдавали первый раз.
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Тюмень

По данным областной станции переливания крови, в регионе средний возраст донора составляет 37 лет. Более половины тюменских доноров, 59%, мужчины, пишет Тюменская область сегодня.

Специалисты отмечают, что за один раз донор может сдать не более 700 миллилитров плазмы или 500 миллилитров крови. Это количество считают безопасным для здоровья человека. При этом, промежуток между кроводачами не может быть менее двух месяцев.

В Тюменской области Почетными донорами являются более шести тысяч человек. Более двухсот из них награждены данным знаком в 2022 году. Знаком «Почетный донор» награждают граждан, сдавших кровь более 40 раз или плазму более 60 раз.

Десятки спортсменов и тренеров сдали кровь, медорганизации Тюмени нуждаются в донорах
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Станция переливания крови#Врачи
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