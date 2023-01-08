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Тюменская прокуратура организовала проверку по факту взрыва в автосервисе

Сегодня, 08:01
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени взорвалось здание автосервиса

Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту взрыва газового баллона в автосервисе. Расследование поручил организовать прокурор региона Владимир Московских.
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Тюмень

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства. В том числе будет установлено, законно ли работала станция техобслуживания и соблюдались там правила безопасности. В случае выявления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ведомстве отметили, что местные жители, имущество которых пострадало вследствие взрыва могут обратиться за оказанием необходимой правовой помощью в прокуратуру Центрального административного округа по адресу: г. Тюмень, улица Ялуторовская, 42.

Ранее «Наш Город» писал, что взрыв в здании автосервиса произошел в третьем часу ночи 8 января. В результате ЧП СТО оказалась полностью разрушена. Взрывная волна повредила стекла домов, расположенных рядом, и припаркованные автомобили — осколки здания отлетели на десятки метров.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Прокуратура#Автосервис#Тюменская область#Расследования#Проверки
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