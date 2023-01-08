«Против меня идет травля»: подробности конфликта между бизнесменом и соседями

По его словам, на его автомобиль накануне с лопатой в руках бросился один из соседей. Вследствие чего в дальнейшем между мужчинами произошел конфликт.
«7 января в социальных сетях выставили видео конфликта, где водитель якобы сбивает, ни в чем не повинного человека со штыковой лопатой в руках. На самом деле данный отрывок ролика был вырван из контекста всего видео. Вчера мы приехали домой и не смогли выйти из машины. Сосед накинулся на нас с лопатой, кричал, ругался, угрожал, повредил мою машину. Нами написаны ряд заявлений в полицию, ждём решения по нашим заявлениям. В отношении нашей семьи идёт травля и информационная война», — рассказал Сергей Палетаев «Нашему Городу».
Данную информацию «Нашему Городу» также подтвердил один из соседей бизнесмена. По его словам, односторонний конфликт между жильцами дома и Палетаевым длится уже полгода. В 2022 году произошла аналогичная ситуация — в подъезде дома.
«В прошлом году трое соседей в подъезде устроили скандал и пытались избить Сергея. Он отбивался как мог, один из нападавших толкнул дверь в квартиру, в результате чего пострадала супруга одного из нападавших. Ей дверью ударило по лицу. Обвинили в избиении Сергея. На него же было подано заявление в полицию», — пояснил мужчина.
По его словам, накануне конфликт спровоцировали те же люди — пострадавший первым напал на Сергея.
«На видео удалили тот момент, как человек, на которого наехали, изначально держал в руке лопату и замахивался на Сергея. Я это видел сам и знаю, почему так произошло», — подчеркнул мужчина.
Ранее «Наш Город» писал, что в накануне в Тюмени на улице Николая Федорова во дворе одного из домов между соседями произошла ссора. Словесный конфликт завершился наездом на человека.