«Против меня идет травля»: подробности конфликта между бизнесменом и соседями

Участники конфликта на Николая Федорова рассказали о его причинах

Участник вчерашнего конфликта Сергей Палетаев рассказал, что на него напал один из соседей с лопатой. Еще один его сосед подтвердил, что ссора между мужчинами длится уже полгода. Накануне видео произошедшего инцидента облетело все паблики Тюмени.

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