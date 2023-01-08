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«Полгорода накрыло взрывной волной»: тюменцы обсуждают мощный взрыв в автосервисе

Сегодня, 06:35
Фото: nashgorod.ru

В здании автосервиса в Тюмени произошел мощный взрыв

Жители Тюмени обсуждают в социальных сетях взрыв в здании автосервиса на Буровиков, произошедший сегодня ночью. По словам горожан, он был настолько сильным, что звуки хлопка услышали жители центральной части города, микрорайона Южный и других частей областной столицы.
Сюжет
Тюмень
«Я думала, рядом где-то взорвалось. Живу на Республике», — сообщила Рита М.

Тюменцы сомневаются в том, что это был взрыв обычного газового баллона.

«Пишут, что баллон взорвался. Ничего себе „баллон“ — полгорода взрывной волной накрыло! В первой Зареке было жуткое ощущение. В Тюмени газовые баллоны уже взрывались, но чтобы в таком радиусе многоэтажные дома качнуло, на моей памяти впервые», — написала Полина А.
«Нормально так бахнуло. На газовый баллон не похоже», — отметил Роман С.

Между тем, по официальной версии, в здании автосервиса взорвалось газовое оборудование, установленное в одном из автомобилей ГАЗель. В результате ЧП здание СТО полностью разрушено. Значительные повреждения получили припаркованные рядом автомобили и стекла соседних домов. В нескольких из них их просто выбило.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС
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