«Полгорода накрыло взрывной волной»: тюменцы обсуждают мощный взрыв в автосервисе

«Я думала, рядом где-то взорвалось. Живу на Республике», — сообщила Рита М.
Тюменцы сомневаются в том, что это был взрыв обычного газового баллона.
«Пишут, что баллон взорвался. Ничего себе „баллон“ — полгорода взрывной волной накрыло! В первой Зареке было жуткое ощущение. В Тюмени газовые баллоны уже взрывались, но чтобы в таком радиусе многоэтажные дома качнуло, на моей памяти впервые», — написала Полина А.
«Нормально так бахнуло. На газовый баллон не похоже», — отметил Роман С.
Между тем, по официальной версии, в здании автосервиса взорвалось газовое оборудование, установленное в одном из автомобилей ГАЗель. В результате ЧП здание СТО полностью разрушено. Значительные повреждения получили припаркованные рядом автомобили и стекла соседних домов. В нескольких из них их просто выбило.