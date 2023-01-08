«Полгорода накрыло взрывной волной»: тюменцы обсуждают мощный взрыв в автосервисе

Между тем, по официальной версии, в здании автосервиса взорвалось газовое оборудование, установленное в одном из автомобилей ГАЗель. В результате ЧП здание СТО полностью разрушено. Значительные повреждения получили припаркованные рядом автомобили и стекла соседних домов. В нескольких из них их просто выбило.