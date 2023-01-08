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На Тюмень надвигаются аномальные холода. Объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 08:19
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Власти Тюменской области второй раз за новогоднюю неделю объявляют штормовое предупреждение. По информации департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, с 8 по 12 января, на юге региона ожидаются аномальные холода и шквалистый ветер.
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Тюмень

В последний день новогодних каникул, 8 января, в светлое время суток термометры покажут -22 -27, к ночи опустятся до -30 -32. При этом будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В понедельник, 9 января, температура воздуха опустится до -32 -33. По прогнозам метеорологов, ожидаются снег и метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Из-за охлаждения ветром температура воздуха будет ощущаться, как -37 -38.

Во вторник, 10 января, днем столбики термометров покажут -28 -31 (по ощущениям -36), к вечеру потеплеет до -19 -21 (по ощущениям -26 -27).

Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском аэропорту накануне из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться пассажирский самолет, летевший из Новосибирска. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в аэропорту Сургута.

Самолет не смог приземлиться из-за погоды в Тобольске
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Похолодание#Штормовое предупреждение
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