На Тюмень надвигаются аномальные холода. Объявлено штормовое предупреждение

В последний день новогодних каникул, 8 января, в светлое время суток термометры покажут -22 -27, к ночи опустятся до -30 -32. При этом будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
В понедельник, 9 января, температура воздуха опустится до -32 -33. По прогнозам метеорологов, ожидаются снег и метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Из-за охлаждения ветром температура воздуха будет ощущаться, как -37 -38.
Во вторник, 10 января, днем столбики термометров покажут -28 -31 (по ощущениям -36), к вечеру потеплеет до -19 -21 (по ощущениям -26 -27).
Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском аэропорту накануне из-за неблагоприятных погодных условий не смог приземлиться пассажирский самолет, летевший из Новосибирска. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в аэропорту Сургута.