«Мы сами чистим снег, не ждём»: тюмецы снова жалуются на качество уборки территорий

«Переулок Поселковый (Старое Комарово), ни разу не был убран снег. Улица не односторонняя. Ни пройти, ни проехать спокойно невозможно. Неоднократно обращались к подрядчику и квартальной — реакции ноль», — рассказал анонимный подписчик.
Посты с претензиями от тюменцев на данную тему в паблике продолжают поступать.
«Вот так у нас в Тюмени на улице Лунева дорожники снег убирают, к ограде все пододвинули, и ладно, а тут живут одни пенсионеры, не дай Бог чего случится, ни на скорой не подъехать, ни пожарным, живи и радуйся», — написал местный житель.
Некоторые посоветовали гражданину самому взять лопату и решить проблему.
«Мы сами чистим на Верхнем бору, не ждём, пока раз в неделю приедет», — ответили ему в комментариях.
Другая горожанка была крайне недовольна качеством уборки снега на остановочном комплексе, особенно потому что из-за этого пострадала её родственница.
«Вчера днём моя мама (75 лет), выходя из автобуса, упала на остановке „Улица Холодильная“, так как снег не чистят на подъездах к остановкам! И никто на остановке не помог ей встать!» — возмутилась местная жительница.
На днях в пресс-службе администрации Тюмени писали, что управляющим компаниям города необходимо усилить работы по очистке придомовых территорий от снега. В первые дни января организациям мешал припаркованный транспорт.
В городской администрации рассказали, что жителям Тюмени, дворы которых завалены снегом, нужно в первую очередь обращаться к своим управляющим компаниям, а если информация про график уборки не будет предоставлена, то необходимо жаловаться в ГЖИ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в снегу был найден труп мужчины. Что стало причиной его смерти, пока не установлено.