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«Мы сами чистим снег, не ждём»: тюмецы снова жалуются на качество уборки территорий

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI

Власти Тюмени рассказали, что делать жителям, недовольным уборкой снега

В последнее время в паблике «ЧС Тюмень» регулярно появляются жалобы от местных жителей на очистку территорий от выпавших осадков.
«Переулок Поселковый (Старое Комарово), ни разу не был убран снег. Улица не односторонняя. Ни пройти, ни проехать спокойно невозможно. Неоднократно обращались к подрядчику и квартальной — реакции ноль», — рассказал анонимный подписчик.

Посты с претензиями от тюменцев на данную тему в паблике продолжают поступать.

«Вот так у нас в Тюмени на улице Лунева дорожники снег убирают, к ограде все пододвинули, и ладно, а тут живут одни пенсионеры, не дай Бог чего случится, ни на скорой не подъехать, ни пожарным, живи и радуйся», — написал местный житель.

Некоторые посоветовали гражданину самому взять лопату и решить проблему.

«Мы сами чистим на Верхнем бору, не ждём, пока раз в неделю приедет», — ответили ему в комментариях.

Другая горожанка была крайне недовольна качеством уборки снега на остановочном комплексе, особенно потому что из-за этого пострадала её родственница.

«Вчера днём моя мама (75 лет), выходя из автобуса, упала на остановке „Улица Холодильная“, так как снег не чистят на подъездах к остановкам! И никто на остановке не помог ей встать!» — возмутилась местная жительница.

На днях в пресс-службе администрации Тюмени писали, что управляющим компаниям города необходимо усилить работы по очистке придомовых территорий от снега. В первые дни января организациям мешал припаркованный транспорт.

В городской администрации рассказали, что жителям Тюмени, дворы которых завалены снегом, нужно в первую очередь обращаться к своим управляющим компаниям, а если информация про график уборки не будет предоставлена, то необходимо жаловаться в ГЖИ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в снегу был найден труп мужчины. Что стало причиной его смерти, пока не установлено.

В Тюмени на Червишевском тракте местные жители обнаружили труп в снегу
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#Елена Чебоксарова#Уборка снега#Управляющие компании и тсж#Жалобы#Администрация Тюмени
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