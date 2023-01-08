Из Тюмени запустили прямые авиарейсы на Кузбасс

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Томск с 3 января начали летать самолеты авиакомпании S7. Полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. С 5 января из аэропорта Рощино был открыт прямой рейс в Нижний Новгород.