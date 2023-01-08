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Posted 8 января 2023, 10:03

Published 8 января 2023, 10:03

Modified 9 января 2023, 02:54

Updated 9 января 2023, 02:54

Из Новокузнецка запустили прямой рейс в Тюмень

Из Тюмени запустили прямые авиарейсы на Кузбасс

8 января 2023, 10:03
Фото: 1MI.

Из Новокузнецка запустили прямой рейс в Тюмень

Из Тюмени в Новокузнецк начали летать самолеты. Первый рейс состоялся сегодня утром, 8 января в 6:25. Выполняет полеты авиакомпания Utair на ATR72.

Как сообщили «Нашему Городу» в аэропорту Новокузнецка, авиарейсы будут осуществляться еженедельно, по воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 5 минут. Стоимость билетов от 3 тысяч 955 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Томск с 3 января начали летать самолеты авиакомпании S7. Полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. С 5 января из аэропорта Рощино был открыт прямой рейс в Нижний Новгород.

 

Самолет, вылетевший из Тюмени в Новый Уренгой, вернулся в Рощино из-за поломки
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолеты#Полеты
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