Из Тюмени запустили прямые авиарейсы на Кузбасс

Posted 8 января 2023, 10:03
Published 8 января 2023, 10:03
Modified 9 января 2023, 02:54
Updated 9 января 2023, 02:54
Как сообщили «Нашему Городу» в аэропорту Новокузнецка, авиарейсы будут осуществляться еженедельно, по воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 5 минут. Стоимость билетов от 3 тысяч 955 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Томск с 3 января начали летать самолеты авиакомпании S7. Полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. С 5 января из аэропорта Рощино был открыт прямой рейс в Нижний Новгород.