Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода

Ночью взрыв разнес автосервис и несколько машин
В 3 часа ночи мощный взрыв на улице Буровиков, 33, разбудил горожан. Произошло возгорание, в результате которого было полностью разрушено здание автосервиса и пострадали несколько припаркованных поблизости машин.
Взрыв повредил соседние дома — тюменские власти пообещали, что расселят жильцов в гостинице. Предположительная причина возгорания — разгерметизация газобаллонного оборудования.
Местная жительница пожаловалась на соседа, который, по её словам преследует, их с мужем уже полгода. Вчера он совершил на них наезд во дворе дома по улице Николая Фёдорова, 30. Видео об этом появилось в соцсетях.
Факт конфликта подтвердил ещё один сосед. Сам владелец авто Сергей Палетаев, рассказал "Нашему городу", что его провоцировали и отрывок ролика был вырван из контекста видео. По словам Палетаева, сосед накинулся на него с лопатой и угрожал повредить автомобиль.
Конфликт между соседями начался с 16 ноября 2022 года. В настоящее время обе стороны написали заявления в полицию.
После новогодних праздников тюменцев настигли сильные морозы. В областном Гидрометцентре объявили, что в городе в период с 8 по 12 января ожидаются холода от -32 градусов в ночное время и порывы ветра до 17 м/с. По комфортности температура воздуха будет ощущаться как минус 42 градуса. Под угрозой начало учёбы у школьников — в понедельник возможны актировки.
Ранее неблагоприятные погодные условия помешали приземлиться пассажирскому самолёту в аэропорту Тобольска.