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Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода

Сегодня, 17:15
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени взрыв полностью разрушил здание СТО и выбил стекла окрестных домов

8 января ночью взрыв разрушил здание СТО, пострадали поблизости расположенные дома и машины. Конфликт между соседями перерос в наезды автомобилем и заявлениями в полицию. Горожанам после праздников следует подготовиться к сильным холодам.

Ночью взрыв разнес автосервис и несколько машин

В 3 часа ночи мощный взрыв на улице Буровиков, 33, разбудил горожан. Произошло возгорание, в результате которого было полностью разрушено здание автосервиса и пострадали несколько припаркованных поблизости машин.

Взрыв повредил соседние дома — тюменские власти пообещали, что расселят жильцов в гостинице. Предположительная причина возгорания — разгерметизация газобаллонного оборудования.

Стали известны подробности взрыва в тюменском автосервисе
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Владелец автомобиля Mercedes рассказал про конфликт с соседями

Местная жительница пожаловалась на соседа, который, по её словам преследует, их с мужем уже полгода. Вчера он совершил на них наезд во дворе дома по улице Николая Фёдорова, 30. Видео об этом появилось в соцсетях.

Факт конфликта подтвердил ещё один сосед. Сам владелец авто Сергей Палетаев, рассказал "Нашему городу", что его  провоцировали и отрывок ролика был вырван из контекста видео. По словам Палетаева, сосед накинулся на него с лопатой и угрожал повредить автомобиль.

Конфликт между соседями начался с 16 ноября 2022 года. В настоящее время обе стороны написали заявления в полицию.

 

«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
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В Тюмени ожидаются аномальные холода и штормовое предупреждение

После новогодних праздников тюменцев настигли сильные морозы. В областном Гидрометцентре  объявили, что в городе  в период с 8 по 12 января ожидаются холода от -32 градусов в ночное время и порывы ветра до 17 м/с. По комфортности температура воздуха будет ощущаться как минус 42 градуса. Под угрозой начало учёбы у школьников — в понедельник возможны актировки.

Ранее неблагоприятные погодные условия помешали приземлиться пассажирскому самолёту в аэропорту Тобольска.

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#Елена Чебоксарова#Взрыв#Морозы#Ссора#Трагедии#Версия происшествия#Происшествия
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