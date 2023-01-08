Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода

После новогодних праздников тюменцев настигли сильные морозы. В областном Гидрометцентре объявили, что в городе в период с 8 по 12 января ожидаются холода от -32 градусов в ночное время и порывы ветра до 17 м/с. По комфортности температура воздуха будет ощущаться как минус 42 градуса. Под угрозой начало учёбы у школьников — в понедельник возможны актировки.