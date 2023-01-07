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Жителям Тюмени напомнили о порядке действий при инсульте

Сегодня, 04:38
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали о страшных последствиях инсульта

За 2022 год в неврологическое отделение ОКБ № 1 с инсультом поступило больше 650 человек.
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Тюмень

Врачи ОКБ № 1 подчеркивают, что в спасении людей, получивших инсульт крайне важна скорость.

Сотрудники больницы также рассказали, что с момента, когда пациента привозят в приемный покой, у врачей есть полчаса на осмотр, анализы и компьютерную томографию. Пострадавшему могут назначить внутривенный тромболизис, тромбэктомию или сразу перевести в палату реанимации.

«Желательно, чтобы пациент был доставлен в течение трех часов от начала первых симптомов. Асимметрия лица — явный признак катастрофы. Также при инсульте могут нарушиться речь, глотание, зрение, возникнуть эпилептические припадки, головокружение, спутанность и потеря сознания. В любом случае, нужно вызвать врача при появлении симптомов, которых раньше не было», — говорит заведующий неврологическим отделением ОКБ № 1 Рашит Раемгулов.

Но важно понимать, что оказать помощь человеку нужно еще до приезда бригады скорой помощи.  Пациенту необходимо помочь лечь (лучше всего на бок), голову слегка приподнять. При затрудненном дыхании желательно снять стесняющую одежду и открыть окна. До приезда скорой ни в коем случае нельзя давать пострадавшему воду и еду.

Тюменка увезла свою 79-летнюю маму в Москву, чтобы спасти от инсульта
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка спасла свою 79-летнюю маму от инсульта. Для этого бабушку пришлось везти из Тюмени в Москву, сообщается в паблике «ЧС Тюмень». Она почувствовала себя плохо в середине декабря, сначала её направили в ГКБ 1 (ОБИЛ) в Тюмени.

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