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Желание тюменского мальчика исполнил глава ГИБДД РФ

Сегодня, 12:48
Фото: Скриншот телеграм-канала ГИБДД России

Начальник ГИБДД РФ исполнил новогоднее желание 15-летнего тюменца

Руководитель ГИБДД России Михаил Черников в рамках акции «Елка желаний» подарил 15-летнему тюменцу гитару. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
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Житель Тюмени 15-летний Максим Слобожанин попросил на Новый год гитару. И его желание дошло до здания МВД России, где о нем узнал Михаил Черников, который тоже играет на гитаре.

К сожалению, из-за сильной занятости лично передать подарок он не смог, но поручил вручить посылку начальнику Госавтоинспекции Тюменской области Андрею Миллеру.

Мама школьника Анна Слобожанинова отметила, что Слобожанин стал для нее и сына  настоящим волшебником, исполняющим детские мечты.

Она также рассказала, что сейчас сын стоит перед выбором будущей профессии, а встреча в Госавтоинспекции, как и  общение с сотрудниками позволили ему всерьез задуматься о службе в полиции.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, еще четверо, в том числе двое детей, ранены.

#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Новый год 2023#Подарок#Тюменская область#Торжество#Алиса Вернер
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