Желание тюменского мальчика исполнил глава ГИБДД РФ

Житель Тюмени 15-летний Максим Слобожанин попросил на Новый год гитару. И его желание дошло до здания МВД России, где о нем узнал Михаил Черников, который тоже играет на гитаре.
К сожалению, из-за сильной занятости лично передать подарок он не смог, но поручил вручить посылку начальнику Госавтоинспекции Тюменской области Андрею Миллеру.
Мама школьника Анна Слобожанинова отметила, что Слобожанин стал для нее и сына настоящим волшебником, исполняющим детские мечты.
Она также рассказала, что сейчас сын стоит перед выбором будущей профессии, а встреча в Госавтоинспекции, как и общение с сотрудниками позволили ему всерьез задуматься о службе в полиции.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, еще четверо, в том числе двое детей, ранены.