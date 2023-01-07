Виновник ДТП на автодороге Тюмень-Омск сбежал с места происшествия

В результате аварии 16-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан» получила травмы ключицы и позвоночника. А водитель «Ниссана» бросил машину и убежал с места ДТП.
Однако, автомобилиста все же удалось установить благодаря очевидцам, запомнившим его приметы. 26-летнего молодого человека поймали в одной из соседних деревень, где он уже был дома в тапочках, в майке, но с поцарапанным лицом.
«Сначала он отказывался от того, что это он управлял автомобилем. Позже выяснилось, что права управления транспортом категории „В“ у селянина нет, есть только категория „С“. Вдобавок, парень был нетрезв, показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что испугался, поэтому убежал», — рассказали в ГИБДД по Тюменской области.
Также стало известно, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетней пострадавшей. Предварительно, девушка взяла ключи без спроса и поехала в клуб. Там познакомилась с молодым человеком, он предложил съездить в соседнюю деревню и сам сел за руль.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда на 13-летнего школьника. В темное время суток школьник шел в спортивную секцию в темной одежде, без световозвращающих приспособлений. Мальчик получил травму ключицы.