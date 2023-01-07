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Виновник ДТП на автодороге Тюмень-Омск сбежал с места происшествия

Сегодня, 05:52
Фото: ГИБДД по Тюменской области

На трассе Тюмень-Омск фигурант ДТП сбежал с места происшествия

«Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления.
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ДТП

В результате аварии 16-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан» получила травмы ключицы и позвоночника. А водитель «Ниссана» бросил машину и убежал с места ДТП.

Однако, автомобилиста все же удалось установить благодаря очевидцам, запомнившим его приметы. 26-летнего молодого человека поймали в одной из соседних деревень, где он уже был дома в тапочках, в майке, но с поцарапанным лицом.

«Сначала он отказывался от того, что это он управлял автомобилем. Позже выяснилось, что права управления транспортом категории „В“ у селянина нет, есть только категория „С“. Вдобавок, парень был нетрезв, показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что испугался, поэтому убежал», — рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

Также стало известно, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетней пострадавшей. Предварительно, девушка взяла ключи без спроса и поехала в клуб. Там познакомилась с молодым человеком, он предложил съездить в соседнюю деревню и сам сел за руль.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда на 13-летнего школьника. В темное время суток школьник шел в спортивную секцию в темной одежде, без световозвращающих приспособлений. Мальчик получил травму ключицы.

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