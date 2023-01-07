Вечеринка в тюменской квартире закончилась падением из окна одного из ее участников

«Вчера в 11 вечера поступило сообщение о падении мужчины из окна 4 этажа дома № 44а на улице Энергетиков, обстоятельства устанавливаются. Позже будет дана оценка произошедшего», — сообщили «Нашему городу» в УМВД по Тюменской области.
Известно, что пострадавший был доставлен в ОКБ № 2 в тяжелом состоянии, он получил множественные переломы.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на улице Рождественской сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы обратили внимание на пешехода, чье поведение показалось им подозрительным. На вопрос имеет ли при себе запрещенные средства, ранее судимый за разбой и угрозу убийством тюменец 1985 года рождения ответил утвердительно.