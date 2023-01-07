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Вечеринка в тюменской квартире закончилась падением из окна одного из ее участников

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI

Мужчина выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Тюмени

Минувшей ночью на улице Энергетиков, 44а в одной из комнат общежития на 4-м этаже проходила шумная вечеринка. Через некоторое время из окна выпал мужчина. Очевидцы предполагают, что это могло произойти неслучайно.
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Тюмень
«Вчера в 11 вечера поступило сообщение о падении мужчины из окна 4 этажа дома № 44а на улице Энергетиков, обстоятельства устанавливаются. Позже будет дана оценка произошедшего», — сообщили «Нашему городу» в УМВД по Тюменской области.

Известно, что пострадавший был доставлен в ОКБ № 2 в тяжелом состоянии, он получил множественные переломы.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на улице Рождественской сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы обратили внимание на пешехода, чье поведение показалось им подозрительным. На вопрос имеет ли при себе запрещенные средства, ранее судимый за разбой и угрозу убийством тюменец 1985 года рождения ответил утвердительно.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Травмы#Тюменская область#Первая медицинская помощь
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