Вечеринка в тюменской квартире закончилась падением из окна одного из ее участников

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на улице Рождественской сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы обратили внимание на пешехода, чье поведение показалось им подозрительным. На вопрос имеет ли при себе запрещенные средства, ранее судимый за разбой и угрозу убийством тюменец 1985 года рождения ответил утвердительно.