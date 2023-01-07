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В Тюменском районе реализовано 20 инвестиционных проектов

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI

20 инвестпроектов на 1,5 миллиарда рублей реализовано в Тюменском районе в 2022 году

В администрации Тюменского района сообщают, что общий объем инвестиций составил более 1,5 млрд рублей.

Благодаря реализации этих проектов в Тюменском районе было создано более 270 рабочих мест.

Так, например, АО «ПРОДО Тюменский бройлер» продолжил модернизацию производства: за год были построены шесть птичников, реконструирован репродуктор, модернизирован инкубатор, а также установлено новое оборудование.

Расширил производство и «Бисквитный двор». А в селе Перевалово появилась база отдыха с организованной платной рыбалкой «Фиш парк». Инвестиционные проекты не обошли стороной и поселок Московский, где открылся инфраструктурный центр детского, семейного отдыха и физической культуры — «Локки клаб».

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что к настоящему моменту в России не обнаружен новый субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5). 

#Алиса Вернер#Общество#Инвестиции#Проекты#Тюменский район#Тюменская область#Торжество#АПК#Сельское хозяйство
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