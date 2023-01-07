В Тюменском районе реализовано 20 инвестиционных проектов

Расширил производство и «Бисквитный двор». А в селе Перевалово появилась база отдыха с организованной платной рыбалкой «Фиш парк». Инвестиционные проекты не обошли стороной и поселок Московский, где открылся инфраструктурный центр детского, семейного отдыха и физической культуры — «Локки клаб».