В Тюменском районе реализовано 20 инвестиционных проектов

Благодаря реализации этих проектов в Тюменском районе было создано более 270 рабочих мест.
Так, например, АО «ПРОДО Тюменский бройлер» продолжил модернизацию производства: за год были построены шесть птичников, реконструирован репродуктор, модернизирован инкубатор, а также установлено новое оборудование.
Расширил производство и «Бисквитный двор». А в селе Перевалово появилась база отдыха с организованной платной рыбалкой «Фиш парк». Инвестиционные проекты не обошли стороной и поселок Московский, где открылся инфраструктурный центр детского, семейного отдыха и физической культуры — «Локки клаб».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что к настоящему моменту в России не обнаружен новый субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5).