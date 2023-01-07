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В Тюмени выберут самую яркую Бабу-Ягу

Сегодня, 10:12
Фото: "Тюмень - наш дом"

Самую харизматичную и задорную Бабу-Ягу выберут в Тюмени

Конкурс в рамках которого будет выбрана самая крутая Баба-Яга будет называться «Красота — страшная сила». Он пройдет завтра на площади 400-летия Тюмени.
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Тюмень

Конкурс «Красота — страшная сила» пройдет на площади 400-летия Тюмени 8 января, сообщает городская администрация. В ходе мероприятия тюменцы в пятый раз выберут самую харизматичную и задорную Бабу-Ягу. Бабкам-Ёжкам будет необходимо творчески себя презентовать, продефилировать на метле, сразиться в батле вредных советов и продемонстрировать самое оригинальное заклинание. 

«Организаторы посоветовали участницам собрать пиявок и лягушек, достать лучшие мётлы и ступы, сделать жуткий макияж и ни в коем случае не расчесывать волосы!», — рассказывают в городской администрации.

Конкурс проводит команда ДК «Орфей».

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня и завтра на площади 400-летия Тюмени Дед Мороз будет поздравлять жителей города с наступившим Рождеством.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Тюмень#Площадь 400-летия#Глава администрации Тюмени#Тюменская область#Торжество#Праздник
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