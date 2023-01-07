В Тюмени выберут самую яркую Бабу-Ягу

Конкурс «Красота — страшная сила» пройдет на площади 400-летия Тюмени 8 января, сообщает городская администрация. В ходе мероприятия тюменцы в пятый раз выберут самую харизматичную и задорную Бабу-Ягу. Бабкам-Ёжкам будет необходимо творчески себя презентовать, продефилировать на метле, сразиться в батле вредных советов и продемонстрировать самое оригинальное заклинание.
«Организаторы посоветовали участницам собрать пиявок и лягушек, достать лучшие мётлы и ступы, сделать жуткий макияж и ни в коем случае не расчесывать волосы!», — рассказывают в городской администрации.
Конкурс проводит команда ДК «Орфей».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня и завтра на площади 400-летия Тюмени Дед Мороз будет поздравлять жителей города с наступившим Рождеством.