В Тюмени выберут самую яркую Бабу-Ягу

Конкурс «Красота — страшная сила» пройдет на площади 400-летия Тюмени 8 января, сообщает городская администрация. В ходе мероприятия тюменцы в пятый раз выберут самую харизматичную и задорную Бабу-Ягу. Бабкам-Ёжкам будет необходимо творчески себя презентовать, продефилировать на метле, сразиться в батле вредных советов и продемонстрировать самое оригинальное заклинание.