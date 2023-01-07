В Тюмени прошло прощание с Виктором Иваненко

Виктор Иваненко родился 19 сентября 1947 г. в деревне Кольцовка Ишимского района Тюменской области. Он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Автоматика и телемеханика».
С 1970 по 1986 год мужчина работал в Управлении КГБ по Тюменской области, отвечал за безопасность нефтегазового комплекса, а также руководил Нижневартовским городским отделом.
Широкую известность он получил в 1991 году, сыграв значимую роль в главном событии августа того года. Иваненко был соратником Геннадия Бурбулиса, госсекретаря РСФСР, который стал одним из главных действующих лиц при подготовке и подписании Беловежского соглашения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за 2022 год в неврологическое отделение ОКБ № 1 с инсультом поступило более 650 человек.