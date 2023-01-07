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В Тюмени прошло прощание с Виктором Иваненко

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI

В Тюмени простились с генерал-майором Виктором Иваненко

Генерал-майор, первый председателя КГБ и руководитель Агентства федеральной безопасности РСФСР Виктор Иваненко погиб 30 декабря.
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Тюмень

Виктор Иваненко родился 19 сентября 1947 г. в деревне Кольцовка Ишимского района Тюменской области. Он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Автоматика и телемеханика».

С 1970 по 1986 год мужчина работал в Управлении КГБ по Тюменской области, отвечал за безопасность нефтегазового комплекса, а также руководил Нижневартовским городским отделом.

Широкую известность он получил в 1991 году, сыграв значимую роль в главном событии августа того года. Иваненко был соратником Геннадия Бурбулиса, госсекретаря РСФСР, который стал одним из главных действующих лиц при подготовке и подписании Беловежского соглашения.

 

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#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Смерть#Тюмень#Правительство РФ#Тюменская область#РСФСР
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