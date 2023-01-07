В Тюмени прошло прощание с Виктором Иваненко

Широкую известность он получил в 1991 году, сыграв значимую роль в главном событии августа того года. Иваненко был соратником Геннадия Бурбулиса, госсекретаря РСФСР, который стал одним из главных действующих лиц при подготовке и подписании Беловежского соглашения.