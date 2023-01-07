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В Тобольске орудуют беспризорники, ломающие снежные фигуры

Сегодня, 05:16
Фото: Криминальный Тобольск

В Тобольске вандалы разрушили снежные фигуры

Рождество снежные фигуры в Тобольске встретили в крайне печальном виде. Кому-то отломили лапу, кто-то лишился уха, а некоторые вовсе остались без головы.

Очевидцы сообщают, что проблему можно было бы решить установкой камер. В таком случае вандалов можно было бы вычислить и призвать к ответственности за содеянное. Однако глава города Максим Афанасьев не спешит тратиться на это.

«Не так уж дороги видеокамеры, или у Афанасьева нет денежек на это. Ему аптекарский сад дороже, как же — лицо мэрии», — пишут тоболяки.
Туристы пришли в ужас от внешнего вида снежных фигур в Тобольске
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что туристы в ужасе от вида снежных фигур в Тобольске. По данным группы ВК «Типичный Тобольск», на защиту арт-объектов стали контролируемые местной администрацией паблики в соцсетях. Погодные явления внесли свои коррективы в общий вид и фон снежных скульптур в городе.

#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Погода#Тобольск#Благоустройство#Тюменская область#Торжество#Украшения#Лед#Вандалы
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