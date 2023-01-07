В Тобольске орудуют беспризорники, ломающие снежные фигуры

Очевидцы сообщают, что проблему можно было бы решить установкой камер. В таком случае вандалов можно было бы вычислить и призвать к ответственности за содеянное. Однако глава города Максим Афанасьев не спешит тратиться на это.
«Не так уж дороги видеокамеры, или у Афанасьева нет денежек на это. Ему аптекарский сад дороже, как же — лицо мэрии», — пишут тоболяки.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что туристы в ужасе от вида снежных фигур в Тобольске. По данным группы ВК «Типичный Тобольск», на защиту арт-объектов стали контролируемые местной администрацией паблики в соцсетях. Погодные явления внесли свои коррективы в общий вид и фон снежных скульптур в городе.