В Рождественскую ночь тюменцы массово отправились в храмы

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Рождественские богослужения в Тюменской области прошли без происшествий. Тысячи прихожан собрались в храмах и церквях Тюменской области на праздничную службу. Всего в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени.