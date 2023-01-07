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В Рождественскую ночь тюменцы массово отправились в храмы

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI

Жители тюменской области в Рождественскую ночь массово пришли на службу

Протоиерей Григорий Мансуров рассказал, что в этом году жители региона заполнили храмы Тюменской области.
Сюжет
Тюмень
«Никаких подробностей о том как проходил праздник на различных приходах не знаю, но одно могу сказать точно, что людей было очень много. Храмы были полные», — сообщил «Нашему городу» протоиерей Григорий Мансуров.
Рождественская ночь прошла в регионе спокойно
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Рождественские богослужения в Тюменской области прошли без происшествий. Тысячи прихожан собрались в храмах и церквях Тюменской области на праздничную службу. Всего в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Рождество#Служба#Тюменская область#Торжество
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