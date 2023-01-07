В России пока нет нового вида COVID-19 — «кракен»

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант омикрона XBB.1.5 „кракен“ не выявлен», — сообщили журналисту ТАСС в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве добавили, что на данный момент в России продолжает доминировать штамм — омикрон. Однако, по большей части, случаи заражения в основном приходятся на другие его сублинии — BA.2 и BA.5.
Пока нет признаков того, что новый субвариант омикрона может вызывать более тяжелое течение заболевания. В то же время в Роспотребнадзоре признают, что «кракен» является более заразным — об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени выберут самую харизматичную и задорную Бабу-Ягу. Конкурс в рамках которого будет выбрана самая крутая Баба-Яга будет называться «Красота — страшная сила». Он пройдет завтра на площади 400-летия Тюмени.