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Posted 7 января 2023, 11:09

Published 7 января 2023, 11:09

Modified 7 января 2023, 11:09

Updated 7 января 2023, 11:09

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не обнаружен субвариант COVID-19 «кракен»

В России пока нет нового вида COVID-19 — «кракен»

7 января 2023, 11:09
Фото: 1MI.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не обнаружен субвариант COVID-19 «кракен»

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Коронавирус
К настоящему моменту в России не обнаружен новый субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант омикрона XBB.1.5 „кракен“ не выявлен», — сообщили журналисту ТАСС в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что на данный момент в России продолжает доминировать штамм — омикрон. Однако, по большей части, случаи заражения в основном приходятся на другие его сублинии — BA.2 и BA.5.

Пока нет признаков того, что новый субвариант омикрона может вызывать более тяжелое течение заболевания. В то же время в Роспотребнадзоре признают, что «кракен» является более заразным — об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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