В России пока нет нового вида COVID-19 — «кракен»

Пока нет признаков того, что новый субвариант омикрона может вызывать более тяжелое течение заболевания. В то же время в Роспотребнадзоре признают, что «кракен» является более заразным — об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).