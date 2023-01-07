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Posted 7 января 2023, 11:51

Published 7 января 2023, 11:51

Modified 7 января 2023, 12:16

Updated 7 января 2023, 12:16

В ДТП на трассе погиб водитель, двое взрослых и двое детей — ранены

7 января 2023, 11:51

На 251-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП погиб человек

Сюжет
ДТП
На федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, еще четверо, в том числе двое детей, ранены.

В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что участники аварии пострадали в результате лобового столкновения.

«По предварительным данным,  62-летний водитель „Рено“ выехал на встречную полосу, где влетел в движущийся по своей полосе „Ниссан“, в котором ехала семья из Тобольска: 37-летняя мама-водитель, отец и с две их дочери 8-ми и 16-ти лет», — сообщают в ГИБДД.

Все четверо, находившихся в «Ниссане» получили различные травмы, они находятся на обследовании в больнице. Водитель «Рено» погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются. В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что сейчас движение на федеральной автодороге не ограничено.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления.

#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Водители#Новости тюмени#Авария#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#Первая медицинская помощь
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