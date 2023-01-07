Тюменцу грозит лишение свободы на 6 лет за использование чужой банковской карты

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который может сесть в тюрьму на 2 года за кражу беспроводных наушников. В дежурную часть отдела полиции № 2 г.Тюмени с заявлением о краже беспроводных наушников обратился представитель магазина, расположенного в торговом центре на улице Тимофея Чаркова.