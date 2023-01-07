Тюменцу грозит лишение свободы на 6 лет за использование чужой банковской карты

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратилась тюменка 1992 года рождения, она потеряла свою банковскую карту, после чего на ее телефон посыпались уведомления о списании средств. Так она потеряла 4 тысячи рублей.
Сотрудники полиции опросили свидетелей и установили личность подозреваемого, им оказался ранее не судимый, безработный мужчина 1988 года рождения. Он сразу признался в содеянном и рассказал, что нашел банковскую карту на улице и решил воспользоваться возможностью бесконтактной оплаты.
«В настоящее время следственным отделом ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 6 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщают в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который может сесть в тюрьму на 2 года за кражу беспроводных наушников. В дежурную часть отдела полиции № 2 г.Тюмени с заявлением о краже беспроводных наушников обратился представитель магазина, расположенного в торговом центре на улице Тимофея Чаркова.