Тюменец признался полицейским в том, что подобрал "закладку" с мефедроном

На улице Рождественской сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительного пешехода. Тот сразу признался в том, что у него с собой имеются запрещенные вещества.
В личных вещах гражданина был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком мефедроном, общей массой более четырех с половиной граммов. По словам мужчины, наркотик он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что виновник ДТП на автодороге Тюмень-Омск сбежал с места происшествия. «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления.