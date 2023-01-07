nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменец признался полицейским в том, что подобрал "закладку" с мефедроном

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI

Патрульные в Тюмени задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

На улице Рождественской сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы обратили внимание на пешехода, чье поведение показалось им подозрительным. На вопрос имеет ли при себе запрещенные средства, ранее судимый за разбой и угрозу убийством тюменец 1985 года рождения ответил утвердительно.
Сюжет
Тюмень

На улице Рождественской сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительного пешехода. Тот сразу признался в том, что у него с собой имеются запрещенные вещества.

В личных вещах гражданина был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком мефедроном, общей массой более четырех с половиной граммов. По словам мужчины, наркотик он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В Тюмени задержали молодого человека с наркотиками спрятанными в хлебе
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что виновник ДТП на автодороге Тюмень-Омск сбежал с места происшествия. «Ниссан» и «Дэу» столкнулись вчера в 23:11 на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, водитель «Ниссана», поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Тюмень#Наркотики#Тюменская область#Больные
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58