Тюменец может отправиться в тюрьму на 2 года за кражу наушников

Молодой человек рассказал оперативникам, что приехал в торговый центр с целью похищения ценного имущества. В магазине бытовой электроники, злоумышленник выбрал момент, когда продавцы отвлеклись на других посетителей, и похитил товар с витрины. Похищенное подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды.