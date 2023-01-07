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Тюменец может отправиться в тюрьму на 2 года за кражу наушников

Сегодня, 05:38
Фото: 1MI

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в краже наушников

В дежурную часть отдела полиции № 2 г.Тюмени с заявлением о краже беспроводных наушников обратился представитель магазина, расположенного в торговом центре на улице Тимофея Чаркова.
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Тюмень

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался безработный, неоднократно судимый житель Тюменского района 1996 года рождения.

Молодой человек рассказал оперативникам, что приехал в торговый центр с целью похищения ценного имущества. В магазине бытовой электроники, злоумышленник выбрал момент, когда продавцы отвлеклись на других посетителей, и похитил товар с витрины. Похищенное подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды.

«По данному факту отделом дознания ОП № 2 УМВД РОссии по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям», — рассказали в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени падчерица молотком проломила отчиму череп. В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 42-летний житель местный житель с черепно-мозговой травмой.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Подростки#Кража#Тюменская область#Воровство#Техника
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