Рождественская ночь прошла в регионе спокойно

В связи с тем, что при проведении религиозных мероприятий используется открытый огонь, в частности свечи и лампады, сотрудники МЧС России по Тюменской области накануне посетили культовые объекты, провели дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями.
«Посмотрели наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также свободного доступа к путям эвакуации», — рассказали в МЧС по Тюменской области.
Всего, по данным специалистов МЧС, в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени. За прошедшую ночь происшествий на территории храмов не зарегистрировано.