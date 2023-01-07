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Рождественская ночь прошла в регионе спокойно

Сегодня, 06:25
Фото: 1MI

Рождественские богослужения в Тюменской области прошли без происшествий

Тысячи прихожан собрались в храмах и церквях Тюменской области на праздничную службу. Всего в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени.
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Тюмень

В связи с тем, что при проведении религиозных мероприятий используется открытый огонь, в частности свечи и лампады, сотрудники  МЧС России по Тюменской области накануне посетили культовые объекты, провели дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями.

«Посмотрели наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также свободного доступа к путям эвакуации», — рассказали в МЧС по Тюменской области. 

Всего, по данным специалистов МЧС, в Тюменской области праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени. За прошедшую ночь происшествий на территории храмов не зарегистрировано.

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