Представители министерства обороны РФ почувствовали себя волшебниками

Заместитель министра обороны исполнил новогоднюю метчу ребёнка из Ишима

Девочка Ева из Ишима мечтала о том, чтобы Дед Мороз и Снегурочка в праздники побывали в гостях у её семьи, и чтобы мечта сбылась, она оставила открытку на «Ёлке желаний». Её пожелание было исполнено в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сюжет Новый год