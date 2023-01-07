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Представители министерства обороны РФ почувствовали себя волшебниками

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI

Заместитель министра обороны исполнил новогоднюю метчу ребёнка из Ишима

Девочка Ева из Ишима мечтала о том, чтобы Дед Мороз и Снегурочка в праздники побывали в гостях у её семьи, и чтобы мечта сбылась, она оставила открытку на «Ёлке желаний». Её пожелание было исполнено в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Фомин воплотил заветное желание ребёнка в жизнь. По его поручению, члены Минобороны вместе с представителями сказочных персонажей навестили Еву и её родителей. Девочка прочитала им стихи наизусть, за что ей дали подарок.

Александр Фомин – заместитель министра обороны с 31.01.2017, военный и государственный деятель нашей страны, кандидат технических наук. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», орденом Почёта, орденом Дружбы, а также медалями РФ и СССР.

Ранее глава Тюмени Руслан Кухарок сообщал, что «Ёлка желаний» – это акция, которая позволит взрослым осчастливить сотни детей и почувствовать себя волшебниками.

«Елка Желаний» появилась на тюменской пешеходной улице
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#Елена Чебоксарова#Новогоднее желание#Министерство Обороны#Новый год#Сказки#Герой СССР
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