Представители министерства обороны РФ почувствовали себя волшебниками

Александр Фомин воплотил заветное желание ребёнка в жизнь. По его поручению, члены Минобороны вместе с представителями сказочных персонажей навестили Еву и её родителей. Девочка прочитала им стихи наизусть, за что ей дали подарок.
Александр Фомин – заместитель министра обороны с 31.01.2017, военный и государственный деятель нашей страны, кандидат технических наук. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», орденом Почёта, орденом Дружбы, а также медалями РФ и СССР.
Ранее глава Тюмени Руслан Кухарок сообщал, что «Ёлка желаний» – это акция, которая позволит взрослым осчастливить сотни детей и почувствовать себя волшебниками.