На Тюмень вновь обрушатся морозы

Сегодня в Тюмени будет тепло. Столбики термометров поднимутся до — 12 градусов. Однако сегодняшний день станет последним в чреде теплых.
В понедельник, 9 января, в городе резко похолодает до — 34 градусов. К середине дня незначительно потеплеет — до — 30 градусов. А ближе к вечеру и ночью тюменцев ждут морозы до — 35 градусов.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поделился видеообращением к жителям Тюменской области, где поздравил всех православных с Рождеством.