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На Тюмень вновь обрушатся морозы

Сегодня, 03:20
Фото: 1MI

К концу недели в Тюмени ожидается серьезное похолодание до -34 градусов

Рабочая неделя для жителей Тюмени начнется с небольшого снега и — 34 градусов за окном. С учетом ветра ощущаться эта температура будет, как — 38.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени будет тепло. Столбики термометров поднимутся до — 12 градусов. Однако сегодняшний день станет последним в чреде теплых.

В понедельник, 9 января, в городе резко похолодает до — 34 градусов. К середине дня незначительно потеплеет — до — 30 градусов. А ближе к вечеру и ночью тюменцев ждут морозы до — 35 градусов.

С морозами придется мириться до 11 января. 
В Тюмени морозная погода сохранится до конца недели
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поделился видеообращением к жителям Тюменской области, где поздравил всех православных с Рождеством.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Погода#Тюмень#Мороз#Холод#Тюменская область#Температура
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