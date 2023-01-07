На Тюмень вновь обрушатся морозы

В понедельник, 9 января, в городе резко похолодает до — 34 градусов. К середине дня незначительно потеплеет — до — 30 градусов. А ближе к вечеру и ночью тюменцев ждут морозы до — 35 градусов.

С морозами придется мириться до 11 января.