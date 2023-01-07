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Митрополит Димитрий поздравил жителей региона с Рождеством

Сегодня, 03:02
Фото: 1MI

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил верующих с Рождеством

Владыка Димитрий поделился видеообращением к жителям Тюменской области, где поздравил всех православных с Рождеством.

По словам митрополита Димитрия, Рождество — это христианский праздник, великое событие, ставшее началом пути к спасению человечества.

«Рождение Иисуса — не только символ примирения с Богом, но и друг с другом», — подчеркнул митрополит.

Также владыка пожелал сибирякам проявлять любовь, радость, милосердие и быть терпеливыми.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на обращение патриарха Кирилла, ранее призвавшего к перемирию в священный праздник. Он поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Рождество#Митрополит#Православие#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Торжество
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