Митрополит Димитрий поздравил жителей региона с Рождеством

По словам митрополита Димитрия, Рождество — это христианский праздник, великое событие, ставшее началом пути к спасению человечества.
«Рождение Иисуса — не только символ примирения с Богом, но и друг с другом», — подчеркнул митрополит.
Также владыка пожелал сибирякам проявлять любовь, радость, милосердие и быть терпеливыми.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на обращение патриарха Кирилла, ранее призвавшего к перемирию в священный праздник. Он поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.