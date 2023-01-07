Митрополит Димитрий поздравил жителей региона с Рождеством

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на обращение патриарха Кирилла, ранее призвавшего к перемирию в священный праздник. Он поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.