Куда сходить в Рождество в Тюмени

Сегодня, 7 января и завтра, 8 января в своей праздничной резиденции на площади 400-летия Тюмени всех ждет Дед Мороз! Он приглашает горожан Приходите в гости с 14:00 до 19:00.
Но в работе зимнего волшебника будут перерывы — с 15.50 до 16.00 и с 17:00 до 17:40.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил верующих с Рождеством. Владыка Димитрий поделился видеообращением к жителям Тюменской области, где поздравил всех православных с Рождеством.