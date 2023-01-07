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Куда сходить в Рождество в Тюмени

Сегодня, 04:10
Фото: 1MI

Тюменский Дед Мороз ждет гостей в Рождество

Сегодня и завтра на на площади 400-летия Тюмени Дед Мороз будет поздравлять жителей города с наступившим Рождеством.
Сюжет
Тюмень

Сегодня, 7 января и завтра, 8 января в своей праздничной резиденции на площади 400-летия Тюмени всех ждет Дед Мороз! Он приглашает горожан Приходите в гости с 14:00 до 19:00.

Но в работе зимнего волшебника будут перерывы — с 15.50 до 16.00 и с 17:00 до 17:40.

В Тюмени на площади 400-летия открылась резиденция Деда Мороза
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил верующих с Рождеством. Владыка Димитрий поделился видеообращением к жителям Тюменской области, где поздравил всех православных с Рождеством.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Тюмень#Дед Мороз#Праздник#Тюменская область#Торжество
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