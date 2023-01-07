«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей

Источник «Нашего города» сообщает, что за рулем Mercedes мог быть Сергей Палетаев. Это бизнесмен, который занимается торговлей топливом, до этого он владел ООО «Кургангазкомплект», а в декабре прошлого года вместе с компаньоном зарегистрировал в Москве фирму по продаже дизтоплива «ДТ-Сервис».