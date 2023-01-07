«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей

«Он кошмарит нас уже давным-давно. Раньше мы дружили, я просила его вернуть нам долг, с этого всё и началось. 16 ноября 2022 года он зажал меня железной дверью, я сняла побои, всё это было зафиксировано у участкового, но злоумышленник остался безнаказанным. На него жалуются моя соседка с мужем, которые проживают в другом доме. Мы в ответ его не трогаем, просим лишь оставить нас в покое. Он же ведёт себя неадекватно, пинает дверь нашей квартиры. Как-то мы забыли её закрыть, и этот сосед потащил меня на улицу. В конце концов, дело дошло до того, что сегодня он совершил наезд, в результате которого пострадали я и муж. Мы в очередной раз написали заявление в отделении полиции № 1», — рассказала Валентина Т. «Нашему городу».
Пострадавшая добавила, что в полиции уже лежат три заявления на соседа, но участковый не может добиться результата.
Источник «Нашего города» сообщает, что за рулем Mercedes мог быть Сергей Палетаев. Это бизнесмен, который занимается торговлей топливом, до этого он владел ООО «Кургангазкомплект», а в декабре прошлого года вместе с компаньоном зарегистрировал в Москве фирму по продаже дизтоплива «ДТ-Сервис».
На вопросы редакции о происшествии Сергей Палетаев ответил «без комментариев».
На месте происшествия были вызваны скорая и ГИБДД, позже пострадавшие написали заявление о преступлении в ОП-1. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что нетрезвая жительница Тюменской области избила полицейскую, поскольку заподозрила сотрудницу правоохранительных органов в том, что та снимает её на видео.