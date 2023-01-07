nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей

Сегодня, 14:11
Фото: nashgorod.ru

Тюменец на Mercedes сбил соседа и угрожал его жене

Происшествие случилось сегодня во дворе многоэтажки на улице Николая Федорова. После словесной перепалки мужчина на Mercedes наехал на соседа. По словам жителей, это не первый случай неадекватного поведения. На месте ЧП работали скорая и полиция.
Сюжет
Тюмень
«Он кошмарит нас уже давным-давно. Раньше мы дружили, я просила его вернуть нам долг, с этого всё и началось. 16 ноября 2022 года он зажал меня железной дверью, я сняла побои, всё это было зафиксировано у участкового, но злоумышленник остался безнаказанным. На него жалуются моя соседка с мужем, которые проживают в другом доме. Мы в ответ его не трогаем, просим лишь оставить нас в покое. Он же ведёт себя неадекватно, пинает дверь нашей квартиры. Как-то мы забыли её закрыть, и этот сосед потащил меня на улицу. В конце концов, дело дошло до того, что сегодня он совершил наезд, в результате которого пострадали я и муж. Мы в очередной раз написали заявление в отделении полиции № 1», — рассказала Валентина Т. «Нашему городу».

Пострадавшая добавила, что в полиции уже лежат три заявления на соседа, но участковый не может добиться результата.

Источник «Нашего города» сообщает, что за рулем Mercedes мог быть Сергей Палетаев. Это бизнесмен, который занимается торговлей топливом, до этого он владел ООО «Кургангазкомплект», а в декабре прошлого года вместе с компаньоном зарегистрировал в Москве фирму по продаже дизтоплива «ДТ-Сервис».

На вопросы редакции о происшествии Сергей Палетаев ответил «без комментариев».

На месте происшествия были вызваны скорая и ГИБДД, позже пострадавшие написали заявление о преступлении в ОП-1. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что нетрезвая жительница Тюменской области избила полицейскую, поскольку заподозрила сотрудницу правоохранительных органов в том, что та снимает её на видео.

Видео: nashgorod.ru
В Тюменской области осудили женщину за избиение сотрудницы полиции
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#ГИБДД#Общество#Тюмень#Полицейские#Правонарушения#Покушение на жизнь#Наезд#Жалоба#Неадекватные личности#Видео
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58