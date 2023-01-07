nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Как в деревнях празднуют Рождество

Сегодня, 09:47
Фото: "Голышмановский вестник"

В деревне Быстрой Тюменской области отметили Рождество Христово

Ежегодно 7 января в деревню съезжаются сотни гостей со всего муниципального образования Голышмановского городского округа.
"Это престольный праздник для деревни Быстрой. С единомышленниками мы решили возродить традицию. Представили идею на муниципальном конкурсе гражданских инициатив, получили грантовую поддержку и провели праздник. Через год он был включен в календарь основных событийных мероприятий городского округа и теперь проводится ежегодно", - сообщает руководитель районного Дома художника Евгений Корнильцев-Быстринский, заложивший традицию праздновать Рождество в деревне Быстрой. 
Фото: "Голышмановский вестник"

Сообщается, что праздник начался со святочного шествия, которое возглавили 3 волхва. Вместе с гостями они прошли более километра до рождественского вертепа. Также на площадке были организованы выступления артистов и работа спортивных площадок.

Куда сходить в Рождество в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что 7 и 8 декабря в Тюмени можно посетить резиденцию Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Сегодня зимний волшебник будет поздравлять гостей с Рождеством.

#Алиса Вернер#Общество#Погода#Праздник#Рождество#Тюменская область#Голышманово
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года
29 декабря 2022, 09:12
Жители Тюмени устроили веселый забег по улицам города
26 декабря 2021, 10:08
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 2022, 11:43
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58