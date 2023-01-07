Как в деревнях празднуют Рождество

"Это престольный праздник для деревни Быстрой. С единомышленниками мы решили возродить традицию. Представили идею на муниципальном конкурсе гражданских инициатив, получили грантовую поддержку и провели праздник. Через год он был включен в календарь основных событийных мероприятий городского округа и теперь проводится ежегодно", - сообщает руководитель районного Дома художника Евгений Корнильцев-Быстринский, заложивший традицию праздновать Рождество в деревне Быстрой.
Сообщается, что праздник начался со святочного шествия, которое возглавили 3 волхва. Вместе с гостями они прошли более километра до рождественского вертепа. Также на площадке были организованы выступления артистов и работа спортивных площадок.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 7 и 8 декабря в Тюмени можно посетить резиденцию Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Сегодня зимний волшебник будет поздравлять гостей с Рождеством.