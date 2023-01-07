Что делать при резком повышении давления

Резкое повышение артериального давления до 160 и выше мм рт.ст называется гипертоническим кризом.
— Среди симптомов гипертонического криза — головня боль, чаще в затылочной области, мельканием «мушек» перед глазами, тошнота, одышка, слабость, постоянные ноющие боли и дискомфорт в области сердца. А вот для сниженного артериального давления характерны слабость, сонливость, частое зевание, — сообщает врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд изданию «Комсомольская правда».
Также врач отмечает, что после приема лекарств необходимо соблюдать постельный режим в течение 2 часов. При этом нужно открыть окна и снять обтягивающую одежду. Если в течение этого времени давление не снизилось — вызывайте скорую.
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