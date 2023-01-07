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Что делать при резком повышении давления

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI

Жителям Тюмени объяснили, что делать при резком подъеме артериального давления

При резком повышении артериального давление до 160 и выше мм рт.ст медики советуют принять лекарства, назначенные врачом, и незамедлительно лечь в постель.
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Тюмень

Резкое повышение артериального давления до 160 и выше мм рт.ст  называется гипертоническим кризом.

— Среди симптомов гипертонического криза — головня боль, чаще в затылочной области, мельканием «мушек» перед глазами, тошнота, одышка, слабость, постоянные ноющие боли и дискомфорт в области сердца. А вот для сниженного артериального давления характерны слабость, сонливость, частое зевание— сообщает врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд изданию «Комсомольская правда».

Также врач отмечает, что после приема лекарств необходимо соблюдать постельный режим в течение 2 часов. При этом нужно открыть окна и снять обтягивающую одежду. Если в течение этого времени давление не снизилось — вызывайте скорую.

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